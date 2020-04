Počas pandémie ratujete svoj biznis. No takto ho môžete rozvíjať

Buďme k sebe úprimní. Predpokladal vôbec niekto, ako veľmi nás pandémia koronavírusu zasiahne a ako veľmi zmení podnikanie na Slovensku?

Ruku na srdce: tak ako ja, zrejme ani vy ste so situáciou, ktorej v súčasnosti čelíme, nepočítali. A hoci dnes hľadajú mnohí z nás cesty, ako dokážeme zachrániť našu firmu pred bankrotom, myslieť by sme mali aj na to, čo nastane po kríze. Teda na to, ako zabezpečíme svojej spoločnosti rozvoj. Zrejme bude pre nás úľavou zistenie, že cesty k dosiahnutiu rastu akejkoľvek spoločnosti v akomkoľvek odvetví a predaji akýchkoľvek výrobkov či služieb sú len tri. V tomto blogu vám ich stručne predstavím.

Cesta č. 1: Získajme si nových zákazníkov

Krízu môžu mnohé podniky využiť na získanie nových zákazníkov. Hoci – a radšej to zdôrazňujem hneď na úvod – môže byť metóda získavania novej klientely najdrahšia, najmenej rentabilná a zaberie nám najviac času zo všetkých troch možností – určite ju zvážme.

Čo by sme teda mali k získaniu nových zákazníkov podniknúť? Ľudia odjakživa reagujú na zľavy. Vymyslime im preto špeciálne akcie i dodatočné bonusy, ktoré ich upútajú. Ponúknime im tiež vzorky zdarma, členstvá na skúšku, či garanciu vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti. Argumentujme informačnými štúdiami, ktoré hovoria o kvalite nášho výrobku či služby a rovnako využívajme referencie známych ľudí či influencerov. Buďme prítomní offline aj online.

Ak toto všetko splníme, vytvorme systematické programy, ktoré budú podnecovať zákazníkov k odporúčaniu našej spoločnosti a nastavme si stratégiu na optimalizáciu webovej stránky pre internetové vyhľadávače. Držme sa pravidla, že čím viac možností nakúpiť u nás budú súčasní i potenciálni zákazníci mať, tým pravdepodobnejšie budú naše produkty kupovať.

Cesta č. 2: Motivujme zákazníkov nakupovať viac

Druhým krokom, ktorý zabezpečí rast nášho podniku, je dokázať zvýšiť objem každej transakcie klientov. Našim cieľom teda je, aby zákazníci kúpili viac ako plánovali. Zabezpečiť sa to dá cez tri známe procesy. A to:

up-selling, teda navyšovací predaj: označuje snahu predať drahšie riešenie zákazníkovho problému (predaj vyššej rady produktu)

označuje snahu predať drahšie riešenie zákazníkovho problému (predaj vyššej rady produktu) cross-selling, teda krížový predaj: zahŕňa aktivity, ktorých účelom je navýšiť objednávku zákazníka odporučením ďalšieho súvisiaceho produktu

zahŕňa aktivity, ktorých účelom je navýšiť objednávku zákazníka odporučením ďalšieho súvisiaceho produktu re-selling, teda opätovný predaj: nakupovanie výrobkov alebo služieb za účelom opätovného predaja

Buďme kreatívni a aj tieto body dopĺňajme o ďalšie predajné a marketingové vychytávky. Napríklad spájajme výrobky a služby do cenovo výhodnejších balíčkov. Ide o známy marketingový ťah - využívajú ho napríklad online kníhkupectvá alebo predajcovia doplnkov výživy či potravín.

Ponúkajme tiež bonusy pri zakúpení väčšieho množstva tovaru - či už cez dopravu zdarma alebo ponúknutú zaujímavejšiu zľavu. A rozhodne sa nebráňme vytváraniu rôznych úrovní služieb alebo balíčkov. Mimochodom, tento typ akcií veľmi dobre poznáme. Využívajú ich predovšetkým telekomunikační operátori pri ponuke paušálov. No a keď to funguje im, prečo by to nemohlo fungovať aj u nás?

Cesta č. 3: Docieľme, aby zákazníci nakupovali častejšie

Hoci máme stálu klientelu, nevieme, ako ju motivovať nakupovať u nás častejšie? S touto dilemou si láme hlavu množstvo podnikateľov či živnostníkov. A pritom je niekoľko efektívnych ciest, ako to dosiahnuť.

Tak ako to vidíme u veľkých obchodných reťazcov – pomôcť by nám mohli vernostné programy. Efektívnym nástrojom sú okrem iného aj preto, že vďaka nim lepšie spoznáme svojho zákazníka a - navyše - budeme vidieť, čo nakupuje, o čo sa zaujíma.

Zaveďme tiež bonusy pre verných klientov, ako aj pravidelné či mimoriadne ponuky stálym zákazníkom. V praxi to vyzerá tak, že keď spustíme do predaja novú kolekciu či naskladníme nedostatkový tovar - uprednostníme a zvýhodnime pri nákupe pravidelných zákazníkov. Ocenia to.

Verte mi, že akýkoľvek z uvedených krokov zabezpečí to, aby naša firma rástla. Využime preto toto náročné obdobie: zamyslime sa, vyhodnoťme, no a následne zefektívnime našu doterajšiu predajnú stratégiu. Keďže konkurencia nikdy nespí, nebráňme sa zavádzaniu nových pravidiel. Aby sme však docielili požadovaných výsledkov, je dôležité čo najviac aktívne zlepšovať každú z troch spomenutých oblastí rastu. A aj o tom budú moje ďalšie blogy.